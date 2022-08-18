صورة: للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. جندي يُطلق النار على زميله ويُصيبه بجروح طفيفة



وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إن "حادث إطلاق نار في نابلس كاد أن ينتهي بكارثة، حيث أطلق جندي عيار ناري على زميله بالخطأ الذي كان يرتدي سترة واقية، مما أدى إلى إصابة الجندي بجروح طفيفة فقط".













وقد أَعلن الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء المنصرم، مقتل جندي إسرائيلي، أصيب برصاص زميله في حادثة إطلاق النار وقعت في محافظة طولكرم.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن حادث مقتل الجندي الإسرائيلي بنيران زميله قرب طولكرم كادت أن تتكرر في نابلس.