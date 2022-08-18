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تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد

تونس: الرئيس سعيّد يصادق على دستور البلاد الجديد
الرئيس التونسي قيس سعيّد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تونسية، أمس الأربعاء، بأن الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد صادق على الدستور الجديد للبلاد بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء عليه.

ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن سعيّد قال في كلمة موجهة إلى الشعب التونسي بهذه المناسبة: هذا "يوم من الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها".

وأضاف أنه "يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية".

واعتبر أن خطوته هي ''تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ''، بعد أن ''ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان".

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