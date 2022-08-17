عقب عودة العلاقات.. لابيد وأردوغان يتفقان على استئناف الرحلات الجوية الشهر المقبل





ونقلت القناة 20 الإسرائيلية، عن مكتب لابيد القول إن اتصالاً هاتفياً جرى مع أردوغان هذا المساء، "وتوجها بالشكر لبعضهما البعض على تطور العلاقات خلال الفترة الأخيرة".



وأكدت أنه جرى خلال المحادثة الاتفاق على أن التطور الأخير يشكل لبنة أخرى بالغة الأهمية في توطيد العلاقات، ستؤدي إلى تحقيق إنجازات عديدة، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والسياحة.



كما جرى الاتفاق بين الطرفين على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين على أن تكون في شهر سبتمبر المقبل.



وأكد لابيد للرئيس التركي على الأهمية الكبيرة لإسرائيل وتركيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.







رام الله - دنيا الوطناتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عودة العلاقات بشكل كامل وحددا موعداً للبدء في التنفيذ.