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(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني

(بالصور).. خطوبة ولي العهد الأردني
جانب من الخطوبة
رام الله - دنيا الوطن
بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم الأربعاء، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية: "بحضور الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبد الله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من أغسطس عام 2022 ميلادية، خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف".

وأضافت: "جرت قراءة الفاتحة في منزل والد الآنسة رجوة، بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف".




 


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