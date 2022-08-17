دولي

"الناتو" يدعو وكالة الطاقة الذرية لتفتيش محطة زابوروجيه النووية

"الناتو" يدعو وكالة الطاقة الذرية لتفتيش محطة زابوروجيه النووية
الأمين العام لحلف "الناتو" يانس ستولتنبرغ
رام الله - دنيا الوطن
دعا الأمين العام لحلف "الناتو" يانس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، وكالة الطاقة الذرية إلى "تفتيش" محطة زابوروجيه النووية بشكل عاجل.

وادعى ستولتنبرغ في تصريح من بروكسل أن "مصادرة روسيا للمحطة الواقعة في أوكرانيا، تشكل تهديدا خطيرا على سلامة وأمن هذه المنشأة، وتزيد من مخاطر وقوع حادث أو حادث نووي".

وقال إنه "من الضروري السماح بالتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان انسحاب جميع القوات الروسية".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا عبر روسيا، ستكون موضع مفاوضات.

 

 

 


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