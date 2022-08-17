دولي

الإعلان عن إعادة تبادل السفراء بين تل أبيب وأنقرة

الإعلان عن إعادة تبادل السفراء بين تل أبيب وأنقرة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إعادة تبادل السفراء بين تل أبيب وأنقرة.

وقال يائير لابيد، إن "استئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما للاستقرار الإقليمي وبشرى اقتصادية هامة جدا".

وقالت القناة (12) الإسرائيلية، إنه "من المتوقع أن تعلن تركيا و"إسرائيل" قريباً من خلال بيان رسمي إنهاء الخلافات بينهما".

وأضافت، "كما سيتضمن الإعلان عودة السفراء إلى تل أبيب وأنقرة، تجديد تطبيع العلاقات ومن المحتمل أن يتم نشر الإعلان في الساعات القليلة القادمة".

وكان الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، قد زار تركيا خلال شهر آذار/ مارس المنصرم، حيث التقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارة ترمي لتحسين العلاقات بين الطرفين بعد سنوات من تصدعها.

وتصدعت العلاقات بين تركيا وإسرائيل في 2010 إثر مقتل عشرة مدنيين أتراك في غارة إسرائيلية على السفينة التركية "مافي مرمرة"، والتي كانت تحاول إيصال مساعدات إلى غزة، وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

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