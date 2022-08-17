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المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شب حريق في غابة كدية الطيفور في تطوان شمالي المغرب، أمس الثلاثاء، أدى لمقتل ثلاثة من عمال الإطفاء. 

وقالت السلطات المغربية إن "عمال الإطفاء الثلاثة لقوا حتفهم بعد انقلاب سيارتهم وسط نيران الحرائق، كما أصيب شخصان بحروق" حسب ما ذكر موقع (سكاي نيوز العربية).

وأضافت أن جهود "500 عنصر من كافة السلطات والمصالح المعنية، المدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، لا تزال متواصلة" منذ الإثنين لإخماد الحريق.

كما أكدت السلطات إنها كلفت ثلاثة طائرات متخصصة في إخماد النيران، نفذت كل منها 40 طلعة في محاولة لإطفاء الحريق، وأضافت أنها تكافح من أجل منع وصول النيران إلى المناطق المأهولة.

وأعلنت النيابة العامة في المغرب، فتح "بحث قضائي معمق حول ظروف نشوب هذا الحريق وتشخيص كل من يكون وراء ذلك"، وقالت إنها ألقت القبض على أربعة أشخاص مشتبه في تورطهم بالحادث.

وكانت حرائق قد اندلعت في غابات مختلفة شمالي وشمال شرقي المغرب خلال شهر يوليو الماضي تزامنا مع موجة حر شديدة، مما تسبب في تدمير أكثر من 10 آلاف هكتار من الغابات.

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