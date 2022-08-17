دولي

ألمانيا تخطط لاستعادة أراضيها السابقة في الأراضي البولندية

ألمانيا تخطط لاستعادة أراضيها السابقة في الأراضي البولندية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس بنك بولندا الوطني، أدام غلابينسكي، أن ألمانيا تخطط لاستعادة الأراضي التي فقدتها لصالح بولندا إبان الحرب العالمية الثانية، وتقع الآن داخل الأراضي البولندية.

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، قال غلابينسكي في حوار مع جريدة (Gazeta Polska) البولندية، اليوم الأربعاء، إن "ألمانيا ترغب بطريقة أو بأخرى إعادة أراضيها السابقة داخل حدود بولندا"، ولا يرى أن خطط ألمانيا يمكن أن تعرقلها مخاطر الفوضى في البلاد جراء ذلك.

وتابع: "إذا كان الأمر في وقت سابق يتعلق بدمج الدولة الألمانية، أو استيعاب أراضٍ داخل جمهورية ألمانيا الديمقراطية، فالآن يدور الحديث حول العودة بشكل أو بآخر إلى الماضي".

كذلك يعتقد رئيس البنك الوطني البولندي أن برلين تخطط لـ "إخضاع حزام الدول بين ألمانيا وروسيا"، ويرى السبب في ذلك هو "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي"، الذي فتح الطريق أمام تحقيق هذا السيناريو، وهو ما تراه ألمانيا جوهر "التوازن في أوروبا المستقبل" وفقا لغلابينسكي، الذي يقول إن ذلك سوف يحدث إذا ما تولى رئيس الوزراء السابق، والرئيس السابق للمجلس الأوروبي، دونالد تاسك، السلطة في بولندا، حيث ستجري انتخابات البرلمان البولندي العام المقبل.

ووفقا لنتائج الحرب العالمية الثانية، تم ضم المناطق الشرقية من ألمانيا إلى بولندا وهي: جزء من غرب بروسيا، وجزء من سيليزيا، وشرق بوميرانيا، وشرق براندنبورغ، ومدينة دانتسيغ الحرة (غدانسك)، ومنطقة شيتسين، وهي ما يطلق عليها في بولندا "الأراضي المستصلحة" (مشار إليها باللون الأخضر الداكن على الخريطة).

وكان رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، قد صرح يوم أمس الثلاثاء، لموقع جريدة "لوموند" الفرنسية، بأن ألمانيا وفرنسا تديران الاتحاد الأوروبي بمنطق الأوليغارشية.

أخبار ذات صلة

وصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى ميناء عربي

وصول أول شحنة حبوب أوكرانية إلى ميناء عربي

الملف النووي: الولايات المتحدة تلوّح بخطط بديلة في حال فشل الاتفاق مع إيران

الملف النووي: الولايات المتحدة تلوّح بخطط بديلة في حال فشل الاتفاق مع إيران

المُتطرف بن غفير يعلن خوض الانتخابات في قائمة منفردة

المُتطرف بن غفير يعلن خوض الانتخابات في قائمة منفردة

الولايات المتحدة تعتقل رجلًا هدّد بقتل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي

الولايات المتحدة تعتقل رجلًا هدّد بقتل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي

التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى منذ 14 عاماً

التضخم في إسرائيل يقفز لأعلى مستوى منذ 14 عاماً

الصين: الحكومة تفرض عقوبات على سبعة سياسيين في تايوان

الصين: الحكومة تفرض عقوبات على سبعة سياسيين في تايوان

إعلام إسرائيلي: (كنيست) يُجري مناقشة حول الأضرار الناتجة عن العملية العسكرية الأخيرة بغزة

إعلام إسرائيلي: (كنيست) يُجري مناقشة حول الأضرار الناتجة عن العملية العسكرية الأخيرة بغزة

الجيش الصيني: المناورات الجديدة رادعة للخدع السياسية

الجيش الصيني: المناورات الجديدة رادعة للخدع السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

صور وفيديو.. وزير الحكم المحلي يتفقد أهم مشاريع بلدية جباليا النزلة

صور وفيديو.. وزير الحكم المحلي يتفقد أهم مشاريع بلدية جباليا النزلة

&#34;المرور&#34; بغزة : ثلاث إصابات في عشرة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة : ثلاث إصابات في عشرة حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

صور.. الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يستضيف المفكر غازي الصوراني تحت عنوان &#34;العولمة والثقافة&#34;

صور.. الاتحاد العام للكتّاب والأدباء يستضيف المفكر غازي الصوراني تحت عنوان "العولمة والثقافة"

وزارة الداخلية تكرم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

وزارة الداخلية تكرم أبناء موظفيها الناجحين في الثانوية العامة

الطقس: أجواء حارّة في عموم الأراضي الفلسطينية

الطقس: أجواء حارّة في عموم الأراضي الفلسطينية

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الخميس

كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الخميس

الاحتلال يقرر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

الاحتلال يقرر تمديد عزل الأسير أحمد مناصرة

غانتس: حماس ستتحمل مسؤولية المنطقة وأي انتهاك ستدفع ثمنه

غانتس: حماس ستتحمل مسؤولية المنطقة وأي انتهاك ستدفع ثمنه

منوعات

شاهد: إليسا تصدم جمهورها بشكل بشفاهها الجديد والغريب

شاهد: إليسا تصدم جمهورها بشكل بشفاهها الجديد والغريب

شاهد: داليا مصطفى تهاجم مذيعة شهيرة بسبب عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: داليا مصطفى تهاجم مذيعة شهيرة بسبب عمرو دياب ودينا الشربيني

شاهد: مايان السيد تثير قلق جمهورها بهذه الصور

شاهد: مايان السيد تثير قلق جمهورها بهذه الصور

شاهد: أسماء شريف منير تحسم جدل الخلاف مع والدها

شاهد: أسماء شريف منير تحسم جدل الخلاف مع والدها

شاهد: وصلة رقص وغناء ممتعة تجمع راغب علامة وطفلة أردنية

شاهد: وصلة رقص وغناء ممتعة تجمع راغب علامة وطفلة أردنية

تعرف على النجوم الأوسم بين ممثلي تركيا حاليا

تعرف على النجوم الأوسم بين ممثلي تركيا حاليا

شاهد ماذا فعل محمد عبده بعد سقوط مصور على خشبة المسرح أمامه

شاهد ماذا فعل محمد عبده بعد سقوط مصور على خشبة المسرح أمامه

شاهد: فنان مصري يحصل على شهادته الجامعية بعد 22 عام على تأجيلها

شاهد: فنان مصري يحصل على شهادته الجامعية بعد 22 عام على تأجيلها

ما حقيقة وفاة هشام سليم؟.. نقيب الفنانين يجيب؟

ما حقيقة وفاة هشام سليم؟.. نقيب الفنانين يجيب؟

شاهد: نادية الجندي تحدث ضجة بآخر تصريحاتها عن فنانة تسعى لتشويه صورتها

شاهد: نادية الجندي تحدث ضجة بآخر تصريحاتها عن فنانة تسعى لتشويه صورتها

عربي

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان

المغرب: مصرع ثلاثة من عمال الإطفاء أثناء إخمادهم لحريق بغابة في تطوان

هيئة الانتخابات في تونس تعلن عن قبول مشروع الدستور الجديد

هيئة الانتخابات في تونس تعلن عن قبول مشروع الدستور الجديد

ماذا علّقت هيئة العلماء الموريتانيين عن التصريحات المستفزة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟

ماذا علّقت هيئة العلماء الموريتانيين عن التصريحات المستفزة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟

مصر: فيديو يثير الجدل بشأن تعامل كاهن كنيسة أبو سيفين مع الحريق

مصر: فيديو يثير الجدل بشأن تعامل كاهن كنيسة أبو سيفين مع الحريق