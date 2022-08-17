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ماذا علّقت هيئة العلماء الموريتانيين عن التصريحات المستفزة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟

ماذا علّقت هيئة العلماء الموريتانيين عن التصريحات المستفزة لرئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟
رام الله - دنيا الوطن
اعتبرت هيئة العلماء الموريتانيين تصريحات رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، حول موريتانيا "مريبة، وغير ودية، ومستفزة".

وبحسب موقع (روسيا اليوم)، قالت الهيئة في بيان لها إن "موريتانيا لم تخضع منذ القرن الخامس الهجري لحكم دولة إسلامية غير دولة المرابطين التي نشأت في موريتانيا، وخضعت لها بعض دول الجوار، ووصل ملكها إلى الأندلس"، مشيرة إلى أن "هذه الدعوات التي نسمع لا علاقة لها بوحدة الصف الإسلامي، إذ لو كان الأمر كذلك لطالب أصحابها بتبعية الدول الإسلامية لأحد مراكز الخلافة الإسلامية".

ورأت في تصريحات أحمد الريسوني "تطاولا على سيادة موريتانيا، لا يرضي الأشقاء في المغرب"، مؤكدة أنه "ينبغي لقادة الهيئات الإسلامية إذا تجاوزا اللباقة والدبلوماسية واحترام الحوزات الترابية للدول أن يوقفوا عند حدود الشرع، وألا تلتبس عليهم ساحات الجهاد الشرعي مع غيرها من ساحات أذية المسلمين".

وكان الريسوني قد قال في مقابلة مع موقع "بلانكا ابريس" إن "وجود ما يسمى بموريتانيا غلط"، وإن "قضية الصحراء الغربية وموريتانيا صناعة استعمارية".

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