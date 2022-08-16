المُتطرف بن غفير يعلن خوض الانتخابات في قائمة منفردة





وحذرت جهات عديدة في اليمين، بن غفير، من مغبة إهدار الأصوات إذا خاض الانتخابات بمفرده.



وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالإنابة، ورئيس حزب (يمينا)، نفتالي بينيت عن انشقاقه عن الحزب الى جانب النائبين متان كاهانا وشيرلي بينتو.





وأُفيد ان بينيت اتخذ هذه الخطوة بغية اتاحة الفرصة للنائبين كاهانا وبينتو مواصلة اشغال منصبيهما وخوض الانتخابات المقبلة لـ (كنيست) في إطار احد الأحزاب الموجودة.



ويذكر أن (يامينا)، قد أعلن قبل الإعلان عن الانتخابات عن النائبة عيديت سيلمان، نائبة منشقة مما يحظر عليها الترشح للانتخابات الا في اطار حزب جديد، وذلك في اعقاب تصويت سيلمان ضد الائتلاف الحكومي عدة مرات، مما أدى الى تفكك الائتلاف برئاسة بينيت.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس حزب (عوتسما يهوديت)، اليميني المتطرف، ايتامار بن غفير، أن حزبه سيخوض انتخابات (كنيست) الوشيكة بشكل مستقل في أعقاب فشل المفاوضات مع رئيس حزب (الصهيونية الدينية)، بتسلئيل سموتريتش.