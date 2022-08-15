أول تعقيب من حماس على عملية طولكرم

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الاثنين، على عملية طولكرم التي استهدفت قوات من جيش الاحتلال وأصيب بها عددٌ من الجنود.وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع إن "عملية طولكرم النوعية وسبقها عملية القدس البطولية دليل على تصاعد مقاومة شعبنا الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني وتأتي في إطار التصدي لجرائمه المتواصلة بحق شعبنا" .وأضاف القانوع "نحيي الشباب الثائر في القدس المحتلة والضفة الغربية الذين يتصدون للاحتلال الصهيوني ويلقنونه دروساً بالعمليات البطولية ويربكون حساباته".وتابع "ندعو جماهير شعبنا في القدس المحتلة والضفة الغربية للالتحام بالمقاومة الفلسطينية واستدامة الاشتباك مع المحتل الصهيوني وضربه حيثما حل وأينما نزل".