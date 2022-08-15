إصابات خطيرة.. الناطق باسم جيش الاحتلال يكشف ما جرى في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين، إن التحقيقات الأولية بخصوص ما جرى في طولكرم أثبتت أنها ليست عملية إطلاق نار من قبل مقاومين.وقال الناطق باسم الجيش إن التحقيق الأولي يظهر أن هذه ليست عملية إطلاق نار وأن الملابسات قيد التحقيق حالياً.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت عن وقوع عملية إطلاق نار في منطقة التماس بالقرب من ‎محافظة طولكرم.وقالت القناة (12) الإسرائيلية: إن " قوة إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار من اتجاهين، بالقرب من الشويكة شمال طولكرم".