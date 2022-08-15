شؤون فلسطينية

قاسم يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال

قاسم يدعو المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال
حازم قاسم
رام الله - دنيا الوطن
دعا الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " حازم قاسم المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة لمحاسبة الاحتلال لارتكابه جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني.

وقال قاسم الإثنين إن تكرار الدعوات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد شعبنا، لم تنجح في وقف عدوانه، أو تمنع إرهابه المتواصل ضد شعبنا.

وطالب قاسم ‏الجهات الدولية باتخاذ  خطوات جادة وإجراءات ضاغطة على الاحتلال كمقدمة لمحاسبته في المحكمة الجنائيةالدولية على جرائم الحرب التي يرتكبها بحق شعبنا، والتي كان آخرها إعدام الشهيد محمد الشحام في مدينة القدس.

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