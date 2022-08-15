الأمم المتحدة تطالب بتحقيق "فوري ومستقل" في ظروف استشهاد الشاب الشحام

رام الله - دنيا الوطنطالبت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بإجراء "تحقيق فوري وشامل ومستقل" في ظروف استشهاد الشاب محمد الشحام برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة كفر عقب، شمال القدس المحتلة.وأعرب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، في تغريدة على "تويتر"، عن "الانزعاج الشديد إزاء مقتل الشحام في ظروفٍ متنازع عليها".وقال وينسلاند: "منزعج بشدة من مقتل الشاب الفلسطيني محمد الشحام علي يد قوات الأمن الإسرائيلية في منزله بكفر عقب، في ظروف متنازع عليها"، مؤكدا أن "هذا يتطلب تحقيقا فوريا وشاملا ومستقلا".وكانت قوة إسرائيلية خاصة داهمت منزل عائلة الشاب الشحام في كفر عقب فجر اليوم، وأطلقت النار من مسافة صفر على رأسه، وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله، ليعلن في وقت لاحق عن استشهاده، وفق ما أفاد به والده إبراهيم الشحام.