المقاومة الشعبية تدين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية إعدام الشاب محمد الشحام



وأكدت حركة المقاومة في تصريح لها تعقيباً على اعدام الاحتلال للشاب محمد الشحام، أن عمليات الاعدامات الميدانية ستزيد من إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على الاستمرار في نهج المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية مهما بلغت شدة القمع التي تمارسها قوات الاحتلال.



و حملت حكومة الاحتلال مسؤولية هذا "الإرهاب المنظم"، مؤكدة على أن عملية الإعدام اليوم هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي.



و طالبت لجان المقاومة الشعبية الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين حتى لا يفلتوا من العقاب.



ونعت الشهيد الشاب محمد الشحام، وأكدت أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غالياً.



رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الشعبية قيام قوات الاحتلال الصهيوني اليوم الاثنين بعملية اعدام الشاب محمد الشحام داخل منزله في بلدة كفر عقب شمال غرب القدس.