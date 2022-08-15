عاجل

  • المستشار الألماني: نسعى للاستغناء عن الغاز الروسي وتحقيق ذلك دعم لسيادتنا

شؤون فلسطينية

فيديو.. "صندوق الشباب" يُعلن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج دورة أغسطس 2022

فيديو.. "صندوق الشباب" يُعلن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج دورة أغسطس 2022
جانب من إجراء القرعة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني، التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة، بغزة، عن أسماء المستفيدين من القرض الحسن للزواج عن دورة أغسطس 2022.

وجرى اختيار المستفيدين من خلال قرعة علنية تم عرضها من خلال البث المباشر عبر صفحة الصندوق على فيسبوك، بحضور القائم بأعمال رئيس الهيئة الدكتور محمود بارود، وعضو مجلس إدارة الصندوق الدكتور أحمد أبو سعدة، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، والمدير العام للفنون والتراث الأستاذ عاطف عسقول، والمدير العام للطفولة الأستاذ عصام الهبيل.

وأوضح بارود أن الدورة الحالية من القرض الحسن للزواج تم تخصيصها للشباب المقبلين على الزواج في الفئة العمرية من 28 إلى 35 عامًا، لافتًا إلى أنه بلغ عدد المسجلين للاستفادة من القرض بلغ حوالي (400) شاب وتم إجراء القرعة لاختيار (100) مستفيد.

وبيّن بارود أن المستفيدين الذين تم اختيارهم من خلال القرعة سيتم منحهم قرض حسن بقيمة (2000) دولار، يسدد بدون فوائد مالية بقيمة (50) دولار شهريًا، متمنيًا لهم حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

وأكد أن القرض يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها الصندوق لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الشباب الفلسطيني بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

يذكر أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني قدم منذ تأسيسه عام 2011 أكثر من (7.5) مليون دولار لأكثر من (3700) شاب، منهم (370) شباب خلال العام الماضي بقيمة (540) ألف دولار.


 


أخبار ذات صلة

المقاومة الشعبية تدين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية إعدام الشاب محمد الشحام

المقاومة الشعبية تدين قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بعملية إعدام الشاب محمد الشحام

أمين شومان: الوضح الصحي للأسير خليل عواودة كارثي وحرج للغاية ومعرض للموت بأي لحظة

أمين شومان: الوضح الصحي للأسير خليل عواودة كارثي وحرج للغاية ومعرض للموت بأي لحظة

الإعلام الإسرائيلي: الشاباك يعتقل اثنين من أم الفحم بتهمة تنفيذ هجوم لصالح تنظيم الدولة

الإعلام الإسرائيلي: الشاباك يعتقل اثنين من أم الفحم بتهمة تنفيذ هجوم لصالح تنظيم الدولة

رئيس الوزراء: سندافع عن منهاجنا الفلسطيني وحق أبنائنا في التعليم

رئيس الوزراء: سندافع عن منهاجنا الفلسطيني وحق أبنائنا في التعليم

&#34;أميال من الابتسامات&#34; تستعد لإطلاق قافلة لدعم القطاع الصحي في غزة

"أميال من الابتسامات" تستعد لإطلاق قافلة لدعم القطاع الصحي في غزة

شاهد: الصحة العالمية بغزة تقيم معرض &#34;نعمل معًا لصحة أفضل&#34;

شاهد: الصحة العالمية بغزة تقيم معرض "نعمل معًا لصحة أفضل"

سعد: تحويل رواتب العمال بأراضي 48 للبنوك مطلع سبتمبر

سعد: تحويل رواتب العمال بأراضي 48 للبنوك مطلع سبتمبر

نادي الأسير: أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

نادي الأسير: أربعة معتقلين يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;أميال من الابتسامات&#34; تستعد لإطلاق قافلة لدعم القطاع الصحي في غزة

"أميال من الابتسامات" تستعد لإطلاق قافلة لدعم القطاع الصحي في غزة

شاهد: الصحة العالمية بغزة تقيم معرض &#34;نعمل معًا لصحة أفضل&#34;

شاهد: الصحة العالمية بغزة تقيم معرض "نعمل معًا لصحة أفضل"

قيادي بـ&#34;الديمقراطية&#34;: تعنُّت الاحتلال بالإفراج عن الأسيرين &#34;السعدي والعواودة&#34; سيفتح باب التصعيد من جديد

قيادي بـ"الديمقراطية": تعنُّت الاحتلال بالإفراج عن الأسيرين "السعدي والعواودة" سيفتح باب التصعيد من جديد

مركز &#34;حماية&#34;: إعدام محمد الشحام على يد الاحتلال جريمة متكاملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها

مركز "حماية": إعدام محمد الشحام على يد الاحتلال جريمة متكاملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى الشهيد محمد الشحام

"الديمقراطية" تنعى الشهيد محمد الشحام

هيئة الأسرى: قائمة الأسرى المرضى تطول دون أفق للعلاج

هيئة الأسرى: قائمة الأسرى المرضى تطول دون أفق للعلاج

أبو غوش يدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد الشحام

أبو غوش يدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد الشحام

فتح : إعدام الشهيد الشحام جزء من مسلسل القتل اليومي

فتح : إعدام الشهيد الشحام جزء من مسلسل القتل اليومي

منوعات

شاهد: هند البلوشي تحدث ضجة بمقطع تمثيلي لها وهي &#34;شبه عارية&#34;

شاهد: هند البلوشي تحدث ضجة بمقطع تمثيلي لها وهي "شبه عارية"

شاهد ماذا قال طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين عنها

شاهد ماذا قال طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين عنها

هل ستشارك ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

هل ستشارك ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لنفخ شفاهها

شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لنفخ شفاهها

&#34;بتهمة الرذيلة&#34;.. بلاغات جادة ضد إدوارد بسبب أغنيته الأخيرة

"بتهمة الرذيلة".. بلاغات جادة ضد إدوارد بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج محمد الترك؟

ما حقيقة انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج محمد الترك؟

رغم علاقتهم القوية.. سارة الودعاني عن زوجها &#34;ما همه إلا الدراهم&#34;

رغم علاقتهم القوية.. سارة الودعاني عن زوجها "ما همه إلا الدراهم"

شاهد ماذا رد محمد رمضان على اتهامه بوضع مخل بالآداب مع رجل آخر

شاهد ماذا رد محمد رمضان على اتهامه بوضع مخل بالآداب مع رجل آخر

شاهد: رهف القحطاني تغضب جمهورها بما فعلته مع حراسها الشخصيين

شاهد: رهف القحطاني تغضب جمهورها بما فعلته مع حراسها الشخصيين

شاهد: زينة تحدث ضجة بطريقة ترويجها الغريبة لمسلسلها الجديد

شاهد: زينة تحدث ضجة بطريقة ترويجها الغريبة لمسلسلها الجديد

عربي

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

الصحة المصرية: 41 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

الصحة المصرية: 41 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان