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شؤون فلسطينية

أمين شومان: الوضح الصحي للأسير خليل عواودة كارثي وحرج للغاية ومعرض للموت بأي لحظة

أمين شومان: الوضح الصحي للأسير خليل عواودة كارثي وحرج للغاية ومعرض للموت بأي لحظة
الأسير خليل عواودة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان أن الوضح الصحي للأسير خليل عواودة كارثي وحرج للغاية، ومُعرض في أي وقت لتوقف عمل أحد أعضاؤه، حيث يعاني من تراجع في الحركة والنطق.

وقال شومان في حديثه لإذاعة صوت الأقصى: إن "الوضح الصحي للأسير خليل عواودة كارثي وحرج للغاية".

وأضاف أن "عواودة مُعرض في أي وقت لتوقف عمل أحد أعضاؤه، حيث يعاني من تراجع في الحركة والنطق".

وأشار شومان إلى أن التعنت الإسرائيلي متواصل في التعاطي مع قضية خليل، موضحاً إلى أنهم يريدون أن يرتقي شهيداً حتى لا يسجل انتصاراً للحركة الأسيرة.

وبين أن خليل وبالرغم من بلوغه  155 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام، إلا أنه يصرعلى مواصلة إضرابه حتى الحرية أو الشهادة.

وشدد على ضرورة التحرك في كافة المحافل لمنع التغول على الأسرى المضربين، كما ويجب تحديد سقف زمني للإفراج عن الأسرى الإداريين.

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