الإعلام الإسرائيلي: الشاباك يعتقل اثنين من أم الفحم بتهمة تنفيذ هجوم لصالح تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية قيام جهاز (الشاباك) اعتقال اثنين من سكان أم الفحم، بزعم تنفيذ هجوم لصالح (تنظيم الدولة).وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن "جهاز (الشاباك) أعلن اعتقال اثنين من سكان أم الفحم، وهما محمد إغبارية وعبد المهدي جبارين، للاشتباه في تخطيطهما لتنفيذ هجوم لصالح (تنظيم الدولة)".وأضافت: كما وخططا للانضمام للتنظيم في الخارج وعملا على إصدار جوازات سفر.وأشارت الصحيفة إلى أنهما قاما بالتواصل مع جهات في نيجيريا للحصول على توجيهات إلى المنطقة التي يقاتل فيها عناصر (تنظيم الدولة)، للذهاب هناك، كما حصلا على تدريبات وشاهدا محتويات مرئية للتنظيم.