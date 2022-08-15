شؤون فلسطينية

"أميال من الابتسامات" تستعد لإطلاق قافلة لدعم القطاع الصحي في غزة

"أميال من الابتسامات" تستعد لإطلاق قافلة لدعم القطاع الصحي في غزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت "أميال من الابتسامات" بدء استعداداتها لإطلاق قافلة مساعدات إنسانية تهدف لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت "أميال" في بيان لها، اليوم الاثنين، بأن المنظمين للقافلة قاموا بالتواصل مع الجهات المختصة في الحكومة المصرية لغايات التنسيق من أجل دخول قافلة تحمل مساعدات طبية إلى قطاع غزة، عبر معبر رفح البري.

وأوضح البيان أن القافلة "ستقوم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وشركة "أبناء سيناء" المختصة بنقل الاحتياجات العينية، من أجل دخول مواد المساعدات التي تحتوي على مواد طبية كالأدوية، والمستلزمات الطبية المختلفة".

ودعت القافلة شركاءها من مؤسسات العمل الإنساني، والناشطين في مجال العمل الخيري، العمل على توفير الدعم المالي بهدف شراء كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي في غزة بشقيه الحكومي والأهلي.

يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، التي شنها الاحتلال في الخامس من أغسطس الجاري، واستمرت لثلاثة أيام، أسفرت عن استشهاد 49 فلسطينيًا، وإصابة 360 آخرين.

ودُمرت خلال الحرب 1746 وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، كما أوقعت الحرب خسائر في مختلف القطاعات الحيوية كالقطاع الصحي، الذي أعلن عدم قدرته استيعاب أعداد الجرحى، وفقدانه القدرة على تقديم الخدمات الصحية المناسبة لأهالي القطاع بسبب النقص الحاد في أصناف عدة من الأدوية والمستلزمات الطبية، والذي يعانيه جراء الحروب المتكررة والحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 15 عاماً على غزة.

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