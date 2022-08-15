شاهد: الصحة العالمية بغزة تقيم معرض "نعمل معًا لصحة أفضل"

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامأقامت مجموعة العمل الصحي العاملة تحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، معرضًا تعريفيًا بمهام المؤسسات الدولية والمحلية في قطاع غزة، والذي جاء بشعار "نعمل معًا لصحة أفضل".بدوره، قال د. عبد الناصر صبح، منسق مجموعة العمل الصحي في منظمة الصحة العالمية في حديث لـ "دنيا الوطن"، إن "الهدف من المعرض هو تعرف الشركاء المنضوين تحت مجموعة العمل الصحي على مهام وأعمال كل مؤسسة، وبالتالي يفتح المجال أمام المزيد من التشبيك بينها".وأوضح صبح أن المعرض يأتي في وقت المنظومة الصحية بأشد الحاجة لمزيد من الدعم سواء كان من المانحين أو المؤسسات التي تقوم بمشاريع لمساعدة وزارة الصحة، ورفع المنظومة الصحية في عملها إلى ما هو أفضل لتغطية هذه الفجوات والحاجات التي تزداد سنة بعد سنة نتيجة الحصار والمزيد من التصعيد في الآونة الأخيرة.من جهته، قال د. أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة بغزة: "نحن نستثمر هذا المعرض لإيصال رسالة مرضى قطاع غزة وتعزيز الخدمات الصحية مع استمرار الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الـ 16 عامًا على التوالي".وأضاف القدرة في حديث لـ "دنيا الوطن" أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى نقص 42% من الأدوية و32% من المستهلكات الطبية و62% من لوازم مختبرات بنوك الدم، عوضًا عن الإغلاق المتكرر لمعابر القطاع ومنع خروج المرضى للعلاج بالخارج وأيضًا إدخال الأجهزة الطبية للقطاع.