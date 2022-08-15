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شؤون فلسطينية

سعد: تحويل رواتب العمال بأراضي 48 للبنوك مطلع سبتمبر

سعد: تحويل رواتب العمال بأراضي 48 للبنوك مطلع سبتمبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، موعد بدء العمل بقرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين النظاميين إلى البنوك الفلسطينية.

وقال سعد، إن "قرار تحويل رواتب العمال الفلسطينيين النظاميين إلى البنوك الفلسطينية، سيسري في الأول من سبتمبر لهذا العام، وذلك بحسب الاتفاق بين وزارة الشؤون المدنية والجانب الإسرائيلي".

وتابع سعد في تصريحات صحفية، أن "لكل عامل فلسطيني قسيمة راتب رسمية تبين كافة البيانات الخاصة بعمله من قيمة الراتب والخصومات وأيام الحضور واسم المشغل الاسرائيلي وغيرها".

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي لضمان الحقوق المالية للعامل الفلسطيني، مما يجنبه محاولة التحايل عليه واستغلاله من قبل المشغل الإسرائيلي.

ونوه سعد إلى أنه سيتم رفع قضية قانونية في حال كان هناك عملية تحايل على حقوق العمال الفلسطينيين.

وبين سعد أن قرار تحويل الرواتب الى البنوك الفلسطينية يأتي نتيجة تهرب أصحاب العمل الإسرائيليين من دفع الضرائب للحكومة الإسرائيلية خاصة ضريبة التأمين الوطني أو ضريبة الدخل او التأمين الصحي للعمال.

وأشار إلى أن هذه القرار تم الاتفاق عليه في عام 2008، ولكن تم الغاءه من الجانب الاسرائيلي دون توضيح الاسباب، لافتاً إلى أنه تم إعادة تجديد القرار هذا العام بالاتفاق مع وزارة الشؤون المدنية الفلسطينية والوزير حسين الشيخ.

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