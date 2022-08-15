مركز "حماية": إعدام محمد الشحام على يد الاحتلال جريمة متكاملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها

رام الله - دنيا الوطنوجّه مركز حماية لحقوق الانسان لرئيس مجلس حقوق الانسان، اليوم الإثنين، الموافق 15 /08/2022م، وذلك لوضعهم في صورة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وآخرها ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.وقال المركز في بيانٍ له، إنه "في تمام الساعة 3:30ص، بإعدام الشاب محمد إبراهيم الشحام (21عاما) من بلدة كفر عقبشمال القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحام منزله بدون أسباب واضحة"وتابعت: "قاموا بوضع مسدس في رأسه وإطلاق النار عليه مباشرة من مسافة صفر، وترك ينزف قرابة الساعة أمام عائلته، ومنعت إسعافه، ومن ثم اعتقله وهو مصاب ومن ثم أعلن عنوفاته".وأكد المركز في بلاغه ان جريمة إعدام الشاب (الشحام) هي جريمة متكاملة الأركان وتعدي صارخ على حقه في الحياة، معتبرًا أن الجريمة تمثل حلقة ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاعدام والتصفية الجسدية بحق الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح المركز أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الانتهاكات التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.وأكد المركز "أن قوات الاحتلال تتعمد إعدام الفلسطينيين خارج إطار القانون والقضاء على نطاق واسع وفق خطة حكومية معدة مسبقاً، وقد ركزت هذه الانتهاكات على جزء كبير من العاجزين عن القتال والمدنيين والأطفال والنساء وكبار السن وطالب المركز في بلاغه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبةالاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والتي آخرها جريمة إعدام الشحام".