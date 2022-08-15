شؤون فلسطينية

مركز "حماية": إعدام محمد الشحام على يد الاحتلال جريمة متكاملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها

مركز "حماية": إعدام محمد الشحام على يد الاحتلال جريمة متكاملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها
رام الله - دنيا الوطن
وجّه مركز حماية لحقوق الانسان لرئيس مجلس حقوق الانسان، اليوم الإثنين، الموافق 15 /08/2022م،  وذلك لوضعهم في صورة الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين وآخرها ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم.

وقال المركز في بيانٍ له، إنه "في تمام الساعة 3:30ص، بإعدام الشاب محمد إبراهيم الشحام (21عاما) من بلدة كفر عقب
شمال القدس المحتلة، وذلك بعد اقتحام منزله بدون أسباب واضحة"

وتابعت: "قاموا بوضع مسدس في رأسه وإطلاق النار عليه مباشرة من مسافة صفر، وترك ينزف قرابة الساعة أمام عائلته، ومنعت إسعافه، ومن ثم اعتقله وهو مصاب ومن ثم أعلن عن
وفاته".

وأكد المركز في بلاغه ان جريمة إعدام الشاب (الشحام) هي جريمة متكاملة الأركان وتعدي صارخ على حقه في الحياة، معتبرًا أن الجريمة تمثل حلقة ضمن سلسلة طويلة من جرائم الاعدام والتصفية الجسدية بحق الفلسطينيين على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المركز أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياق سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الانتهاكات التي انتهجتها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وأكد المركز "أن قوات الاحتلال تتعمد إعدام الفلسطينيين خارج إطار القانون والقضاء على نطاق واسع وفق خطة حكومية معدة مسبقاً، وقد ركزت هذه الانتهاكات على جزء كبير من العاجزين عن القتال والمدنيين والأطفال والنساء وكبار السن وطالب المركز في بلاغه بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة
الاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والتي آخرها جريمة إعدام الشحام".

أخبار ذات صلة

بعد حادثة الكنيسة بمصر.. اشتية يوجّه بتنفيذ فحص شروط السلامة بالمساجد والكنائس بفلسطين

بعد حادثة الكنيسة بمصر.. اشتية يوجّه بتنفيذ فحص شروط السلامة بالمساجد والكنائس بفلسطين

&#34;خلف&#34;: تعنُّت الاحتلال بالإفراج عن الأسيرين &#34;السعدي والعواودة&#34; سيفتح باب التصعيد من جديد

"خلف": تعنُّت الاحتلال بالإفراج عن الأسيرين "السعدي والعواودة" سيفتح باب التصعيد من جديد

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى الشهيد محمد الشحام

"الديمقراطية" تنعى الشهيد محمد الشحام

هيئة الأسرى: قائمة الأسرى المرضى تطول دون أفق للعلاج

هيئة الأسرى: قائمة الأسرى المرضى تطول دون أفق للعلاج

أبو غوش يدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد الشحام

أبو غوش يدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد الشحام

فتح : إعدام الشهيد الشحام جزء من مسلسل القتل اليومي

فتح : إعدام الشهيد الشحام جزء من مسلسل القتل اليومي

&#34;الديمقراطية&#34; تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

"الديمقراطية" تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

المطران حنا يعزي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة في مصر

المطران حنا يعزي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة في مصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مركز &#34;حماية&#34;: إعدام محمد الشحام على يد الاحتلال جريمة متكاملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها

مركز "حماية": إعدام محمد الشحام على يد الاحتلال جريمة متكاملة الأركان تستوجب محاسبة مرتكبيها

&#34;الديمقراطية&#34; تنعى الشهيد محمد الشحام

"الديمقراطية" تنعى الشهيد محمد الشحام

هيئة الأسرى: قائمة الأسرى المرضى تطول دون أفق للعلاج

هيئة الأسرى: قائمة الأسرى المرضى تطول دون أفق للعلاج

أبو غوش يدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد الشحام

أبو غوش يدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد الشحام

فتح : إعدام الشهيد الشحام جزء من مسلسل القتل اليومي

فتح : إعدام الشهيد الشحام جزء من مسلسل القتل اليومي

المطران حنا يعزي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة في مصر

المطران حنا يعزي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة في مصر

هيئة الأسرى: ما يقارب العام على استمرار عزل الأسير محمود العارضة

هيئة الأسرى: ما يقارب العام على استمرار عزل الأسير محمود العارضة

&#34;الخارجية&#34;: شعبنا أسقط مضمون رسالة ترامب لنتنياهو مع صفقة القرن

"الخارجية": شعبنا أسقط مضمون رسالة ترامب لنتنياهو مع صفقة القرن

منوعات

شاهد: هند البلوشي تحدث ضجة بمقطع تمثيلي لها وهي &#34;شبه عارية&#34;

شاهد: هند البلوشي تحدث ضجة بمقطع تمثيلي لها وهي "شبه عارية"

شاهد ماذا قال طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين عنها

شاهد ماذا قال طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين عنها

هل ستشارك ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

هل ستشارك ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لنفخ شفاهها

شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لنفخ شفاهها

&#34;بتهمة الرذيلة&#34;.. بلاغات جادة ضد إدوارد بسبب أغنيته الأخيرة

"بتهمة الرذيلة".. بلاغات جادة ضد إدوارد بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج محمد الترك؟

ما حقيقة انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج محمد الترك؟

رغم علاقتهم القوية.. سارة الودعاني عن زوجها &#34;ما همه إلا الدراهم&#34;

رغم علاقتهم القوية.. سارة الودعاني عن زوجها "ما همه إلا الدراهم"

شاهد ماذا رد محمد رمضان على اتهامه بوضع مخل بالآداب مع رجل آخر

شاهد ماذا رد محمد رمضان على اتهامه بوضع مخل بالآداب مع رجل آخر

شاهد: رهف القحطاني تغضب جمهورها بما فعلته مع حراسها الشخصيين

شاهد: رهف القحطاني تغضب جمهورها بما فعلته مع حراسها الشخصيين

شاهد: زينة تحدث ضجة بطريقة ترويجها الغريبة لمسلسلها الجديد

شاهد: زينة تحدث ضجة بطريقة ترويجها الغريبة لمسلسلها الجديد

عربي

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

الصحة المصرية: 41 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

الصحة المصرية: 41 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان