"الديمقراطية" تنعى الشهيد محمد الشحام



واعتبرت الجبهة أن "إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على الشهيد وإعدامه، إنما هي سياسة هدفها ترويع الشباب الفلسطيني، متوهما أنه بذلك سوف يتمكن من إضعاف روح المقاومة لديهم وثنيهم عن مواجهة سياساته وإجراءاته، مستغلا حالة الصمت والنكوص لسلطة الحكم الاداري الذاتي وإجهزتها الامنية التي من المفترض أن تكون عقيدتها ووظيفتها حماية الشعب من تغوّل الاحتلال".



وواصل بيان الجبهة قائلا إن "استباحة الاحتلال للارض الفلسطينية وللشعب الفلسطيني وسرقة أرضة وتهويد القدس وغيرها من الاجراءات والسياسات، لا يمكن الا أن تواجه بالمقاومة، التي تتطلب الاسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة الكفيلة بتأطير نضال شعبنا وصولا الى الانتفاضة الشاملة في وجه الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا الفلسطينية".









رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، صباح اليوم بيانا نعت فيه الشهيد محمد الشحام، الذي أقدمت سلطات الاحتلال على اطلاق النار عليه من مسافة صفر اثناء اقتحام بيته وحاولت اعتقاله في ضاحية كفر عقب في القدس المحتلة الليلة، وتقدمت الجبهة بأحر التعازي لذوي الشهيد وأسرته .