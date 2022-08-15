هيئة الأسرى: قائمة الأسرى المرضى تطول دون أفق للعلاج

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم من خلال زيارة محاميها لمستشفى سجن الرملة، عن صعوبة الوضع الصحي للعديد من الأسرى المرضى، الذين يتعرضون لسياسة الإهمال الطبي والمماطلة في تلقي العلاج، أو تحويلهم إلى حقول تجارب من قبل إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن "الأسير عبد الرحمن عز الدين برقان من الخليل، قد خضع مؤخرا لعملية إزالة بلاتين من قدميه، وأكياس البراز المثبتة على جسده".وتابعت: "حيث تعرض برقان لللإصابة بعدة رصاصات في أجزاء متفرقة من جسده أثناء اعتقاله، اخترقت قدميه اليمنى واليسرى، وأخرى بالبطن، إلا أنه ما زال يعاني من مشكلةبأصابع قدميه، التي تبقى مشدودة للخلف طوال الوقت، كما أنه يستعين بالعكاز ليتمكن من المشي".وقالت الهيئة: "في حين، طرأ تدهور صحي على وضع الأسير نور الدين جربوع من جنين، ولم يتمكن محامي الهيئة من لقائه أثناء الزيارة، وذلك بسبب شعور الأسير بالتعب الشديد، رغم إبلاغه بضرورة تواجده للتوقيع على تصريح لإدخال طبيب لمتابعة وضعه الصحي".وأردفت: "أما الأسير محمد فلنه القابع في سجن رامون، فهو يعاني من أوجاع حادة وانتفاخ بالقدمين منذ أكثر من 10 سنوات، إلى جانب التهاب المفاصل المزمن، و قد تعرض للإغماء مؤخرا، ونقل على أثره إلى عيادة السجن، التي قالت إنه يعاني من نقص بالحديد والفيتامينات، وارتفاع كبير بكريات الدم البيضاء، وانخفاض بالكريات الحمراء، وحتى اللحظة لا يوجد تشخيص دقيق لوضعه، وهو بحاجة لإجراء فحوصاتشاملة بأسرع وقت".وحملت الهيئة إدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينين، كما طالبت كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى على أكمل وجه.