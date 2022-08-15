أبو غوش يدين جريمة إعدام الاحتلال للشهيد الشحام



وقال نائب الأمين العام للجبهة عوني أبو غوش ما أقدم عليه الاحتلال جريمة حرب وأسلوب عصابات منظم ،تتطلب فتح تحقيق دولي فوري.



وتابع أبو غوش، أمام ارهاب الدولة المنظم والفاشية الجديدة التي تأتي بقرار سياسي من حكومة الاحتلال وهي استكمالا لمسلسل الجرائم التي تستهدف أبناء شعبنا.



وأشار أبو غوش، على المجتمع الدولي وقف العدوان على شعبنا وفرض العقوبات على دولة الاحتلال والكف عن سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير بمثابة تشجيع للاحتلال لمواصلة بطشه وعدوانه.







رام الله - دنيا الوطنأدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني جريمة الإعدام، اليوم الإثنين، الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة وأدت إلى ارتقاء الشاب محمد الشحام شهيدا بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر بالرأس أثناء اقتحام منزله.