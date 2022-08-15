فتح : إعدام الشهيد الشحام جزء من مسلسل القتل اليومي



وبدوره، أوضح محمد ربيع الناطق، باسم حركة فتح في القدس، أن "حكومة الاحتلال لا تفهم سوى سياسة القتل والإرهاب وتعتبر نفسها فوق كافة القوانين الدولية".



واعتبر ربيع أن "هذه الجريمة الجديدة جزء من مسلسل القتل اليومي البشع التي يتعرض له شعبنا في القدس وغزة والضفة، بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي، ودعم من الجانب الأمريكي المنحاز للاحتلال".



وأكدت حركة فتح أن "قادة الاحتلال يتنافسون على الدم الفلسطيني من أجل الفوز في انتخاباتهم، وأن هذا سيكون له تداعيات خطيرة سيدفع ثمنها الاحتلال وداعميه".



وأضافت في بيانها، أن "سياسة قادة الاحتلال باتت نتيجة مباشرة لصمت المجتمع الدولي وانحياز الإدارة الأمريكية والهرولة نحو التطبيع المخزي".



واستغربت الحركة أن "بعض الدول والمنظمات التي تمارس أبشع أشكال ازدواجية المعايير عندما يتصل الأمر بفلسطين وجرائم الاحتلال والتزام إسرائيل كقوة احتلال".



وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، والمحكمة الجنائية الدولية بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.



رام الله - دنيا الوطنقالت حركة فتح إن "إعدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الشاب محمد الشحام فجر اليوم الاثنين، باعتقاله في بيته وإطلاق النار عليه في بلدة كفر عقب شمال القدس، جريمة بشعة تعبر عن الوجه الحقيقي لعصابات الاحتلال".