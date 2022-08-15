شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا

"الديمقراطية" تدين العدوان الإسرائيلي على سوريا
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، "العدوان الهمجي لدولة الاحتلال العنصري الإسرائيلي على أراضي الشقيقة سوريا".

ورأت الجبهة في العدوان "محاولة إضافية لتعطيل مسيرة سوريا للخلاص من كل أشكال الاحتلال الأجنبي والإرهاب على أرضها وفي مقدمه الاحتلال الأميركي الذي لا يكف عن نهب أراضي سوريا وثرواتها".

وتابعت: "كما ويوفر التغطية للتدخلات الخارجية وتعطيل مسيرة سوريا نحو الخلاص الوطني، واستكمال تحرير أرضها، وتوفير الأمن والاستقرار، وإطلاق عجلة التنمية بما يعيد لسوريا إشراقتها الإقليمية".

وختمت الجبهة مؤكدة أن "التصعيد الإسرائيلي في فلسطين، وضد لبنان، وضد سوريا لم يكن لولا الدعم الأميركي الفاضح، والذي تمثل مؤخراً في إعلان القدس المشين".

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