المطران حنا يعزي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة في مصر



كما وقدم "تعازيه القلبية لصاحب القداسة والغبطة البابا تواضروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية، وإلى جميع أخوتنا المطارنة والآباء وشعب الكنيسة القبطية في مصر وفي بلاد الانتشار".



واختتم المطران حنا: "كما ونعزي أهلنا في جمهورية مصر العربية الذين يعبرون دائما وبأساليب متنوعة عن وحدتهم وتضامنهم وتفاعلهم في السراء والضراء".





رام الله - دنيا الوطنقدم المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الاثنين، "تعازيه القلبية وتضامنه الوجداني مع أهلنا في مصر، وذلك بعد الحادث المأساوي وهو حريق كنيسة الشهيد مرقريوس أبو سيفين في إمبابة، والذي أدى لاستشهاد 41 شخصا وإصابة 13".