أول تعليق من (حماس) على زعم الاحتلال اكتشافه نفق للمقاومة شمال القطاع

علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم، على إدعاءات الاحتلال الاخير باكتشاف نفق للمقاومة شمال قطاع غزة.





وقال برهوم، إن "من حق المقاومة الفلسطينية العمل بكل الطرق لتعزيز امكانياتها وتطوير مقدراتها أمام غطرسة وإجرام العدو الصهيوني وارتكابه المجازر بحق أبناء شعبنا".





وتابع خلال تصريح صحفي، أن "الإحتلال يهدف بهذا الاعلان، التغطية على جرائمه،التي ارتكبها بحق غزة، وتسويق إنجازات و انتصارات وهمية للمجتمع الإسرائيلي لاستخدامها في البازار الإنتخابي ".





رام الله - دنيا الوطن