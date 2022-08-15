الوزير المالكي يعزي نظيره المصري بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

ونعى المالكي ضحايا الحادث الأليم عبر رسالة عزاء للوزير شكري، معربًا عن خالص العزاء إلـى الشعب المصـري وذوي الضحايا الصابرين، وخالص المواساة والتضامن، سائل المـولى عـز وجـل أن يلهمهم وذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.





ودعا بالرحمة لكاهن كنيسة أبـو سـيفين للقمص عبد المسيح بخيـت، الذي أمضى حياتـه فـي نـشـر السـلام والمحبـة، وأن يحفـظ مصر وشعبها مـن أيـة مكروه، وأن ينعم عليها بالاستقرار والطمأنينة وأهالي الضحايا خاصة، وكافة أبناء الشعب المصري.



رام الله - دنيا الوطنأعرب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، عن أحر التعازي والمواساة لنظيره المصري وزير الخارجية سامح شكري، بضحايا الحريق المؤسف الذي وقع في كنيسة أبو سيفين في امبابة بجمهورية مصر العربية.