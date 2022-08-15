بلدية الخليل تستهجن عمليات هدم الاحتلال لسلاسل حجرية في "بيت عينون"

رام الله - دنيا الوطناستهجنت بلدية الخليل إقدام قوات الاحتلال على هدم سلاسل حجرية وأرصفة وجزيرة وسطية على مفترق (البويرة) في منطقة بيت عينون الواقعة شمال شرق الخليل، موضحةً أنّ الخسائر تقدر بـِ 100 ألف شيكل، مؤكدةً أنّ البلدية تولي اهتماماً كبيراً بهذه المنطقة كونها تصل شمال الخليل بجنوبها وتعتبر إحدى المنافذ الرئيسية للحرم الإبراهيمي.ودعت البلدية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى ممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه الانتهاكات، مطالبةً الجميع بحماية حقوق الشعب الفلسطيني وممتلكاته التي كفلها القانون الإنساني الدولي الذي يمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية والعامة في الدولة المحتلة.