"المقاومة الشعبية" تعلقّ على إعدام الاحتلال للشاب محمد الشحام

رام الله - دنيا الوطنأدانت حركة المقاومة الشعبية، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، بعملية إعدام الشاب محمد الشحام داخل منزله في بلدة كفر عقب شمال غرب القدس.وقالت الحركة في بيان لها، إننا "ننعى بكل فخر واعتزاز الشهيد الشاب محمد الشحام ونؤكد أن دماء شهدائنا لن تذهب هدراً وسيدفع العدو الثمن غالياً".وتابعت خلال بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة منه، أننا "نؤكد أن عمليات الاعدامات الميدانية ستزيد من إصرار أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده على الاستمرار في نهج المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية مهما بلغت شدة القمع التي تمارسها قوات الاحتلال".وأردفت "نحمل حكومة الاحتلال مسؤولية هذا الإرهاب المنظم، ونؤكد أن عملية الاعدام اليوم هي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يرتكبها هذا المحتل الغاصب بحق الشعب الفلسطيني بشكل شبه يومي".وطالبت الحركة "الجنائية الدولية سرعة فتح تحقيق رسمي في هذه الجريمة وغيرها ومساءلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها من سياسيين وعسكريين وأمنيين حتى لا يفلتوا من العقاب".