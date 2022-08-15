"المنظمات الاهلية" تعزي بضحايا الكنسية في مصر

رام الله - دنيا الوطنتشاطر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية الشعب المصري الشقيق بضحايا الحريق الذي اودى بحياة العشرات من المواطنين المصريين في كنسية القديس أبو سيفين بمحافظة الجيزة قبل ظهر اليوم الاحد، وتبرق الشبكة بتعازي هيئتها العامة ولجنتها التنسيقية لأسر الضحايا والشعب المصري بهذا المصاب .وتتوجه الشبكة للشعب المصري بأمنيات السلامة والشفاء للجرحى، والوصول لنتائج التحقيق في ظروف هذا الحادث الأليم، وتؤكد ان إرادة الشعب المصري ستتجاوز باقتدار هذا المصاب الجلل وهي اكثر صلابة على مواصلة التمسك بالحياة والمضي قدماً على طريق عزة وخير الاشقاء في مصر.