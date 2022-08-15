اشتية: المحتوى الفلسطيني يشهد عبر (الفيسبوك) حملة شرسة وظالمة من إدارة الموقع

واستعرض اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية، لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، القضايا التي سيتم مناقشتها، وأبرزها"قضايا في البنية التحتية والتشريعات متعلقة بالمؤسسات التعليمية الأجنبية والخاصة، ومشروع نظام الشركات غير الربحية، وتقارير مالية وأمنية وصحية".





واعتبر أن "وقف استكمال بناء مدرسة عين سامية، ومحاولات فرض المنهاج الاسرائيلي على المدارس الفلسطينية في القدس تأتي في إطار سياسة التهويد والتهجير، سندافع عن حق أبنائنا في التعليم في جميع المناطق، وسندافع عن منهاجنا الفلسطيني".



وأشار رئيس الوزراء إلى أن "المحتوى الفلسطيني يشهد عبر الفيسبوك حملة شرسة وظالمة من ادارة الموقع، ونطالب إدارة فيسبوك وقف ذلك واحترام المحتوى الفلسطيني والرواية الفلسطينية والتعامل بحيادية وموضوعية مع المحتوى الفلسطيني وعدم الانحياز للاحتلال الإسرائيلي".



كما وتقدّم اشتية بأحرّ التعازي إلى مصر الشقيقة، بأحر التعازي على ضحايا كنيسة أبو سيفين، أمس.









رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، صباح اليوم، إن "قوات الاحتلال اغتالت الشاب محمد شحام من كفر عقب في بيته وأمام اسرته وبدم بارد، ما مثّل جريمة كبرى، يجب أن يُعاقب الاحتلال عليها".