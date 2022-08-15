شاهد: الاحتلال يزعم العثور على نفق بالمنطقة الحدودية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطننشر جيش الإحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو يزعم فيه اكتشاف نفق حفرته حركة حماس باتجاه مستوطنات غلاف غزة.وقال ‏قائد فرقة غزة، العميد نيمرود ألوني، إن "الحديث عن مسار نفق تمت مهاجمته خلال العملية العسكرية على غزة عام 2021، ومؤخراً تم بذل جهود لإعادة ترميمه، وعقب إجراء بحث تم اكتشافه". وفق وصفهوتابع أن "إحباط النفق يعد جزء من سلسلة طويلة من العمليات العلنية والسرية التي ألحقت أضرارًا جسيمة بمشروع أنفاق الاقتحام التابعة لحماس ، وسنواصل ملاحقتها". وفق تعبيرهوادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن "النفق يتبع لحركة حماس، وحُفر من شمال قطاع غزة وتجاوز منطقة السياج الفاصل نحو جنوب مستوطنة ناحل عوز".وقال إن "الجيش يعلم في خطة النفق خلال العدوان الأخير على قطاع غزة لكنه تردد في استهدافه خوفاً من ردة فعل حماس وخوفاً من تضرر الجنود الذين كانوا يتواجدون بالقرب من النفق".