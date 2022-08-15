(حماس) تعلّق على جريمة إعدام الشاب الشحام في القدس

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة (حماس) حازم قاسم، إن "جريمة جيش الاحتلال بإعدام الشاب محمد الشحام في شمال غرب مدينة القدس المحتلة، تؤكد حجم الارهاب المترسخ في سياسة الاحتلال، والطبيعة السادية التي تطبع سلوكه".وتابع في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن "جريمة الاعدام بدم بارد للشهيد محمد الشحام ، انتهاك فاضح لكل القوانين والاعراف الإنسانية ، وتعزز مطالب شعبنا بوجوب محاكمة قادة الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية".وشدد على أن "هذه الجرائم ضد شعبنا لن توقف ثورته المتصاعدة في كل أماكن تواجده، بل ستكون وقوداً لتصعيد الفعل المقاوم والرد على جرائم الاحتلال".