دولي

إعلام إسرائيلي: (كنيست) يُجري مناقشة حول الأضرار الناتجة عن العملية العسكرية الأخيرة بغزة

إعلام إسرائيلي: (كنيست) يُجري مناقشة حول الأضرار الناتجة عن العملية العسكرية الأخيرة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن اللجنة المالية في (كنيست)، أجرت مناقشة حول الأضرار الناتجة عقب العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.

وقالت صحيفة (معاريف)، إن "اللجنة المالية في (كنيست)، أجرت مناقشة حول الأضرار الناتجة عن العملية العسكرية الأخيرة في غزة".

وأوضحت الصحيفة "أن قيمتها بلغت حوالي 300 مليون شيكل، إذ تم تسجيل 222 حالة ضرر مباشر، منها 84 في عسقلان، و 66 في سديروت، و 72 حالة في مدن أخرى - ومن بين الحالات 114 حالة أضرار لحقت بالمباني، و 97 لأضرار لحقت بمركبات".

أخبار ذات صلة

الجيش الصيني: المناورات الجديدة رادعة للخدع السياسية

الجيش الصيني: المناورات الجديدة رادعة للخدع السياسية

رئيس كوريا الجنوبية لـ &#34;بيونغيانغ&#34; :المساعدات مقابل التخلّي عن النووي

رئيس كوريا الجنوبية لـ "بيونغيانغ" :المساعدات مقابل التخلّي عن النووي

شاهد.. فرار مجموعة من المستوطنين هاربين بعد اشتباههم بحدوث هجوم مسلح بالقدس

شاهد.. فرار مجموعة من المستوطنين هاربين بعد اشتباههم بحدوث هجوم مسلح بالقدس

إسرائيل تدرس مشروعاً تجريبياً لإصدار تصاريح عمل لنساء من غزة

إسرائيل تدرس مشروعاً تجريبياً لإصدار تصاريح عمل لنساء من غزة

أمريكا: قتيل و17 جريحاً بحادث دهس في ولاية بنسلفانيا

أمريكا: قتيل و17 جريحاً بحادث دهس في ولاية بنسلفانيا

غادي أيزنكوت يكشف قراره بشأن دخول الحياة السياسية

غادي أيزنكوت يكشف قراره بشأن دخول الحياة السياسية

شاهد: إصابات بينها حالات خطرة بعملية إطلاق نار بالقدس

شاهد: إصابات بينها حالات خطرة بعملية إطلاق نار بالقدس

غانتس: الجيش سيعمل على حماية غلاف غزة من أي تهديدات

غانتس: الجيش سيعمل على حماية غلاف غزة من أي تهديدات

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الاستشاري لوزارة التربية يعقد اجتماعه الأول

المجلس الاستشاري لوزارة التربية يعقد اجتماعه الأول

الولايات المتحدة تدين عملية إطلاق النار في القدس

الولايات المتحدة تدين عملية إطلاق النار في القدس

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في موريتانيا ومصر

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في موريتانيا ومصر

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث إصابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الشيخ: جريمة إعدام محمد الشحام تستحق تحقيقاً دولياً بشكل عاجل

الشيخ: جريمة إعدام محمد الشحام تستحق تحقيقاً دولياً بشكل عاجل

غزة: &#34;التعليم&#34; تُناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

غزة: "التعليم" تُناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل

حماس: قصف الاحتلال الهمجي لسوريا يجب أن يواجه بموقف موحد

حماس: قصف الاحتلال الهمجي لسوريا يجب أن يواجه بموقف موحد

منوعات

شاهد: هند البلوشي تحدث ضجة بمقطع تمثيلي لها وهي &#34;شبه عارية&#34;

شاهد: هند البلوشي تحدث ضجة بمقطع تمثيلي لها وهي "شبه عارية"

شاهد ماذا قال طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين عنها

شاهد ماذا قال طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين عنها

هل ستشارك ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

هل ستشارك ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لنفخ شفاهها

شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لنفخ شفاهها

&#34;بتهمة الرذيلة&#34;.. بلاغات جادة ضد إدوارد بسبب أغنيته الأخيرة

"بتهمة الرذيلة".. بلاغات جادة ضد إدوارد بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج محمد الترك؟

ما حقيقة انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج محمد الترك؟

رغم علاقتهم القوية.. سارة الودعاني عن زوجها &#34;ما همه إلا الدراهم&#34;

رغم علاقتهم القوية.. سارة الودعاني عن زوجها "ما همه إلا الدراهم"

شاهد ماذا رد محمد رمضان على اتهامه بوضع مخل بالآداب مع رجل آخر

شاهد ماذا رد محمد رمضان على اتهامه بوضع مخل بالآداب مع رجل آخر

شاهد: رهف القحطاني تغضب جمهورها بما فعلته مع حراسها الشخصيين

شاهد: رهف القحطاني تغضب جمهورها بما فعلته مع حراسها الشخصيين

شاهد: زينة تحدث ضجة بطريقة ترويجها الغريبة لمسلسلها الجديد

شاهد: زينة تحدث ضجة بطريقة ترويجها الغريبة لمسلسلها الجديد

عربي

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

الصحة المصرية: 41 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

الصحة المصرية: 41 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان