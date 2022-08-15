إعلام إسرائيلي: (كنيست) يُجري مناقشة حول الأضرار الناتجة عن العملية العسكرية الأخيرة بغزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن اللجنة المالية في (كنيست)، أجرت مناقشة حول الأضرار الناتجة عقب العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة.





وقالت صحيفة (معاريف)، إن "اللجنة المالية في (كنيست)، أجرت مناقشة حول الأضرار الناتجة عن العملية العسكرية الأخيرة في غزة".





وأوضحت الصحيفة "أن قيمتها بلغت حوالي 300 مليون شيكل، إذ تم تسجيل 222 حالة ضرر مباشر، منها 84 في عسقلان، و 66 في سديروت، و 72 حالة في مدن أخرى - ومن بين الحالات 114 حالة أضرار لحقت بالمباني، و 97 لأضرار لحقت بمركبات".

رام الله - دنيا الوطن