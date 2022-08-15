الجيش الصيني: المناورات الجديدة رادعة للخدع السياسية

رام الله - دنيا الوطنأكد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، أن المناورات حول تايوان "رادع جدي للخدع السياسية" التي تقوم بها واشنطن وتايبيه.وقال الجيش الصيني إنه سيتابع التدريب والعمل على رفع جاهزيته القتالية "للحفاظ على سيادة البلاد"حسب ما ذكر موقع (سكاي نيوز العربية) .وجاء إعلان الجيش الصيني عن المناورات بعد ساعات من وصول وفد من الكونغرس الأميركي إلى تايوان، في زيارة تستغرق يومين يجتمع خلالها مع الرئيسة تساي إينج وين، وهي ثاني مجموعة أميركية رفيعة المستوى تزور الجزيرة وسط توتر عسكري مستمر مع الجار العملاق الصين.وقالت السفارة الأميركية في تايبيه إن السيناتور إيد ماركي يرأس الوفد، الذي يضم أربعة آخرين من أعضاء الكونغرس، والذي يقوم أيضا بما وصفته السفارة بأنه جولة أوسع في منطقة المحيطين الهندي والهادي.وقال مكتب الرئيسة التايوانية إن الوفد سيجتمع مع تساي صباح الإثنين.وأفاد المكتب في بيان بأن "ماركي يرأس وفدا لزيارة تايوان فيما يؤكد مرة أخرى دعم الكونغرس القوي لتايوان خاصة في وقت تثير فيه الصين توترا في مضيق تايوان والمنطقة بالتدريبات العسكرية".وكانت سفارة الصين في واشنطن قد قالت يوم الأحد "لا بد وأن يتصرف أعضاء الكونغرس الأميركي بما يتسق مع سياسة صين واحدة التي تنتهجها الحكومة الأميركية"، وأفادت بأن أحدث زيارة لأعضاء في الكونغرس "تثبت مرة أخرى أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية الاستقرار عبر مضيق تايوان، ولا تدخر جهدا في إثارة المواجهة بين الجانبين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين".وصرح متحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي بأن أعضاء الكونغرس يزورون تايوان منذ عقود وسيواصلون القيام بذلك، مضيفا أن مثل هذه الزيارات تتفق مع سياسة "صين واحدة" التي تؤيدها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة.وترفض تايوان مزاعم الصين بالسيادة عليها وتقول إن سكان الجزيرة هم من لهم حق تقرير مستقبلها وتتعهد بالدفاع عن ديمقراطيتها على حد وصفها.وذكرت الصين في تقريرين سابقين بشأن تايوان، صدرا عامي 1993 و2000، أنها "لن ترسل قوات أو موظفين إداريين إلى تايوان" بعد تحقيق الوحدة.