الجهاد الإسلامي تُعلق على جريمة استشهاد الشاب محمد الشحام

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الاثنين، أن جريمة استشهاد الشاب محمد إبراهيم الشحام، على مرأى من أهله، تثبت المدى الإرهابي الذي يتعرض له أبناء شعبنا.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "عمليات القتل والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدننا وقرانا المحتلة، تدلل على حالة الرعب التي يعيشها كيان العدو، والخشية من تصاعد عمليات المقاومة وخاصة عقب عملية القدس البطولية".وقالت: إن "هذه الجريمة الوحشية، لن تنال من إصرار شعبنا على طريق الحرية والانعتاق من نير الاحتلال، وعزيمته على مواصلة درب المقاومة حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا، وندعو أن تكون هذه الدماء البريئة دافعاً قوياً للتصدي لجنود الاحتلال وقطعان المستوطنين في ظل الهجمة المسعورة في القدس ومدن الضفة".