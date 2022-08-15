شؤون فلسطينية

جبهة التحرير الفلسطينية تقدم التعازي لمصر في حادثة حريق الكنيسة

رام الله - دنيا الوطن
 تقدمت جبهة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمينها العام الدكتور واصل ابويوسف وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكوادر وأعضاء الجبهة في الوطن والشتات باحر التعازي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولقداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - القاهرة، ولعائلات الضحايا وللشعب المصري الشقيق بضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمحافظة الجيزة والذى أسفر عن وفاة 41 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت الجبهة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نسأل المولى عز وجل أن يمن على الضحايا بواسع رحمته، وعلى المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم ذوي الضحايا جميل الصبر وحسن العزاء".

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