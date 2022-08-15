المجلس الاستشاري لوزارة التربية يعقد اجتماعه الأول

وبعد أن تم استعراض القرار الصادر عن مجلس الوزراء بتشكيل المجلس، والهدف منه وآليات عمله، ناقش المجلس قضايا ومحاور عدة، منها: التحضيرات لبدء العام الدراسي الجديد، والتحديات التي تواجه التعليم المقدسي في ظل الحملة المسعورة؛ لاستهداف نظام التعليم الفلسطيني والمدارس الحكومية والخاصة هناك.



كما ناقش المجلس ورقة فلسطين لقمة التحول في التعليم التي ستعقد في نيويورك الشهر المقبل؛ حيث تم التوقف عند أبرز مفاصل الورقة والتوصيات التي تمخضت عنها سلسلة مشاورات وطنية قادتها الوزارة في المحافظات الشمالية والجنوبية بهذا

الخصوص، شملت كل القطاعات التي لها علاقة بالشأن التربوي.



وحضر اللقاء، وجاهياً وعن بُعد، كافة أعضاء المجلس، وعددهم سبعة عشر عضواً، إذ قاموا بانتخاب أمين سر المجلس ونائب الرئيس.



وفي كلمته، أكد عورتاني أهمية تشكيل هذا المجلس الذي سيكون دعامة حقيقية للنظام التعليمي بشكل عام، لما يحتويه من تنوع وشمولية من شخصيات ومرجعيات، ومؤسسات مدنية ودينية ومجتمعية.



وشدد الوزير على ضرورة أن يركز المجلس على النقاط المحورية والمفصلية بما فيها التعليم في القدس الذي يتعرض لمحاولات إحلال واضحة، الذي تعتبره الوزارة الأولوية القصوى لها، مستعرضاً استعداد الوزارة للعام الدراسي الجديد.



بدورهم، أعرب الأعضاء عن اعتزازهم بالوجود ضمن المجلس، مرحبين بانعقاده؛ كونه يؤسس لمرحلة مهمة في سبيل العمل على تطوير المنظومة التربوية، مؤكدين على ضرورة المتابعة بشكل مستمر مع الوزارة في مختلف القضايا التي تخدم التعليم وتعزز منعته وحمايته.



رام الله - دنيا الوطنعقد المجلس الاستشاري لوزارة التربية والتعليم، اجتماعه الأول برئاسة وزير التربية أ.د. مروان عورتاني، وحضور أعضاء المجلس.