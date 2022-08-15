في غزة.. دورات "مجانية" لتأهيل الخاطابين والمخطوبات

قالت رئيس مشروع الإرشاد الأسري في قطاع غزة، اعتدال قنيطة، إن "مشروع القيادة الأسرية يتبع اللجنة الوطنية للسلوك القيمي التابعة لقيادة العمل الحكومي، حيث يستهدف الآن فئة الخاطبين والمخطوبات، لزيادة الوعي لديهم، مما يساهم في بناء أسرة فلسطينية سليمة ومن ثم مجتمع سليم".





وأضافت قنيطة في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن المشروع سيبدأ كخطوة تجريبية لمدة ستة شهور، وسيتم تأهيل نحو 6000 خاطب ومخطوبة على مستوى محافظات قطاع غزة.





وأوضحت أن المشروع يمر بثلاث مراحل، الأولى وهي دراسة المجتمع الفلسطيني حيث تم تقييم الوضع العام ومدى احتياجه لهذه الدورات، كما تم تقييم الدورات المُنفذة مسبقًا في المؤسسات، وبناءً على نجاح هذه المرحلة سيتم تحديد ما يترتب عليها.





وأضافت قنيطة، أن المرحلة الثانية وهي إعداد المنهاج تم فيها تجميع المناهج الموجودة والتي نُفذت خلال الدورات السابقة، وبناءً عليها تم تقسيم المنهاج لأربعة محاور وهي المحور النفسي والاجتماعي، المحور الصحي، المحور الاقتصادي، والمحور الشرعي، ووضعه ضمن تلك المحاور.





كما تم عقد دورتين تدريبيتين لإعداد 80 مدرباً ومدربة مختصين بالمحاور الأربعة، ومنحهم شهادة لكي يصبحوا مدربين معتمدين لدورات تأهيل الخاطبين والمخطوبات.





وتابعت: أن المرحلة الأخيرة سيتم البدء فيها من خلال الحملات الإعلامية لقبول المجتمع مثل هذه الدورات، وأيضًا سيتم خلالها تنفيذ تلك الدورات عن طريق مؤسسات المجتمع المحلي، لافتةً إلى أنه تم التنسيق مع بعضهم في كافة المحافظات بحيث تكون قريبة من مكان سكن الخاطب أو المخطوبة.





وتأمل قنيطة نجاح هذه المرحلة التجريبية، لتكون بعد ذلك هذه الدورات إلزامية على الخاطبين والمخطوبات قبل عقد القران، وكشفت أن هذا المشروع سيستمر بإشراف جهة حكومية وسيقدم دورات أخرى لتأهيل المتزوجين، والنساء الحوامل لأول مرة، وطلاب وطالبات الجامعات خاصةً أنهم الفئة المقبلة على الزواج.