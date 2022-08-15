شؤون فلسطينية

في غزة.. دورات "مجانية" لتأهيل الخاطابين والمخطوبات

في غزة.. دورات "مجانية" لتأهيل الخاطابين والمخطوبات
الإعلان عن دورات لتأهيل الخاطبين والمخطوبات
خاص دنيا الوطن - عبد الحي الحسيني
قالت رئيس مشروع الإرشاد الأسري في قطاع غزة، اعتدال قنيطة، إن "مشروع القيادة الأسرية يتبع اللجنة الوطنية للسلوك القيمي التابعة لقيادة العمل الحكومي، حيث يستهدف الآن فئة الخاطبين والمخطوبات، لزيادة الوعي لديهم، مما يساهم في بناء أسرة فلسطينية سليمة ومن ثم مجتمع سليم".

وأضافت قنيطة في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن المشروع سيبدأ كخطوة تجريبية لمدة ستة شهور، وسيتم تأهيل نحو 6000 خاطب ومخطوبة على مستوى محافظات قطاع غزة.

وأوضحت أن المشروع يمر بثلاث مراحل، الأولى وهي دراسة المجتمع الفلسطيني حيث تم تقييم الوضع العام ومدى احتياجه لهذه الدورات، كما تم تقييم الدورات المُنفذة مسبقًا في المؤسسات، وبناءً على نجاح هذه المرحلة سيتم تحديد ما يترتب عليها.

وأضافت قنيطة، أن المرحلة الثانية وهي إعداد المنهاج تم فيها تجميع المناهج الموجودة والتي نُفذت خلال الدورات السابقة، وبناءً عليها تم تقسيم المنهاج لأربعة محاور وهي المحور النفسي والاجتماعي، المحور الصحي، المحور الاقتصادي، والمحور الشرعي، ووضعه ضمن تلك المحاور.

كما تم عقد دورتين تدريبيتين لإعداد 80 مدرباً ومدربة مختصين بالمحاور الأربعة، ومنحهم شهادة لكي يصبحوا مدربين معتمدين لدورات تأهيل الخاطبين والمخطوبات.

وتابعت: أن المرحلة الأخيرة سيتم البدء فيها من خلال الحملات الإعلامية لقبول المجتمع مثل هذه الدورات، وأيضًا سيتم خلالها تنفيذ تلك الدورات عن طريق مؤسسات المجتمع المحلي، لافتةً إلى أنه تم التنسيق مع بعضهم في كافة المحافظات بحيث تكون قريبة من مكان سكن الخاطب أو المخطوبة.

وتأمل قنيطة نجاح هذه المرحلة التجريبية، لتكون بعد ذلك هذه الدورات إلزامية على الخاطبين والمخطوبات قبل عقد القران، وكشفت أن هذا المشروع سيستمر بإشراف جهة حكومية وسيقدم دورات أخرى لتأهيل المتزوجين، والنساء الحوامل لأول مرة، وطلاب وطالبات الجامعات خاصةً أنهم الفئة المقبلة على الزواج. 
 
واختتمت حديثها بأن الدورات مجانية، وسيتم منح الخاطبين والمخطوبات شهادة يثبتوا من خلالها اجتياز الدورة، كما يوجد هناك هدايا رمزية.



أخبار ذات صلة

(حماس) تعلّق على جريمة إعدام الشاب الشحام في القدس

(حماس) تعلّق على جريمة إعدام الشاب الشحام في القدس

غزة: &#34;المالية&#34; تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

غزة: "المالية" تعلن موعد صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى

الجهاد الإسلامي تُعلق على جريمة استشهاد الشاب محمد الشحام

الجهاد الإسلامي تُعلق على جريمة استشهاد الشاب محمد الشحام

المجلس الاستشاري لوزارة التربية يعقد اجتماعه الأول

المجلس الاستشاري لوزارة التربية يعقد اجتماعه الأول

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة إعدام الشهيد الشحام وتعتبرها أسلوب عصابات إجرامية

"الخارجية" تدين جريمة إعدام الشهيد الشحام وتعتبرها أسلوب عصابات إجرامية

رمزي رباح: تغيب &#34;التنفيذية&#34; بهذه الظروف الدقيقة خطأ كبير وهذا المطلوب قبل لقاء الجزائر

رمزي رباح: تغيب "التنفيذية" بهذه الظروف الدقيقة خطأ كبير وهذا المطلوب قبل لقاء الجزائر

الولايات المتحدة تدين عملية إطلاق النار في القدس

الولايات المتحدة تدين عملية إطلاق النار في القدس

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في موريتانيا ومصر

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في موريتانيا ومصر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المجلس الاستشاري لوزارة التربية يعقد اجتماعه الأول

المجلس الاستشاري لوزارة التربية يعقد اجتماعه الأول

الولايات المتحدة تدين عملية إطلاق النار في القدس

الولايات المتحدة تدين عملية إطلاق النار في القدس

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في موريتانيا ومصر

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في موريتانيا ومصر

&#34;المرور&#34; بغزة: ثلاث إصابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: ثلاث إصابات في ثمانية حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

الشيخ: جريمة إعدام محمد الشحام تستحق تحقيقاً دولياً بشكل عاجل

الشيخ: جريمة إعدام محمد الشحام تستحق تحقيقاً دولياً بشكل عاجل

غزة: &#34;التعليم&#34; تُناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

غزة: "التعليم" تُناقش الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل

أجواء حارّة.. طالع حالة الطقس حتى يوم الخميس المقبل

حماس: قصف الاحتلال الهمجي لسوريا يجب أن يواجه بموقف موحد

حماس: قصف الاحتلال الهمجي لسوريا يجب أن يواجه بموقف موحد

منوعات

شاهد: هند البلوشي تحدث ضجة بمقطع تمثيلي لها وهي &#34;شبه عارية&#34;

شاهد: هند البلوشي تحدث ضجة بمقطع تمثيلي لها وهي "شبه عارية"

شاهد ماذا قال طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين عنها

شاهد ماذا قال طليق الفنانة الراحلة رجاء حسين عنها

هل ستشارك ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

هل ستشارك ميريام فارس في كأس العالم 2022؟

شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لنفخ شفاهها

شاهد: رضوى الشربيني تكشف حقيقة إجرائها عملية تجميل لنفخ شفاهها

&#34;بتهمة الرذيلة&#34;.. بلاغات جادة ضد إدوارد بسبب أغنيته الأخيرة

"بتهمة الرذيلة".. بلاغات جادة ضد إدوارد بسبب أغنيته الأخيرة

ما حقيقة انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج محمد الترك؟

ما حقيقة انفصال دنيا بطمة عن زوجها المنتج محمد الترك؟

رغم علاقتهم القوية.. سارة الودعاني عن زوجها &#34;ما همه إلا الدراهم&#34;

رغم علاقتهم القوية.. سارة الودعاني عن زوجها "ما همه إلا الدراهم"

شاهد ماذا رد محمد رمضان على اتهامه بوضع مخل بالآداب مع رجل آخر

شاهد ماذا رد محمد رمضان على اتهامه بوضع مخل بالآداب مع رجل آخر

شاهد: رهف القحطاني تغضب جمهورها بما فعلته مع حراسها الشخصيين

شاهد: رهف القحطاني تغضب جمهورها بما فعلته مع حراسها الشخصيين

شاهد: زينة تحدث ضجة بطريقة ترويجها الغريبة لمسلسلها الجديد

شاهد: زينة تحدث ضجة بطريقة ترويجها الغريبة لمسلسلها الجديد

عربي

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

بعد أعوام من الأزمة الدبلوماسية.. الكويت تعيد سفيرها إلى طهران

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

قصف إسرائيلي على طرطوس غرب سوريا

الصحة المصرية: 41 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

الصحة المصرية: 41 قتيلًا في حريق كنيسة بالجيزة

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان