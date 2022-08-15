الولايات المتحدة تدين عملية إطلاق النار في القدس

أدانت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاثنين، عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني في مدينة القدس، فجر أمس الأحد.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية، إن من بين المصابين في عملية إطلاق النار، "ما لا يقل عن خمسة مواطنين أمريكيين"، مشيرة إلى أنها تتواصل مع الجانب الإسرائيلي بهذا الشأن، وأنها "تقف بحزم معهم في مواجهة هذا الهجوم".



وأكدت بأن السفير الأميركي في إسرائيل، والمسؤولين الأمريكيين في القدس، يتواصلون مع المصابين الأمريكيين، معربة عن عن "تعاطفها ودعمها".





وقالت: "ليس لوزارة الخارجية أولوية أقصى من أمن المواطنين الأمريكيين المتواجدين في الخارج وسلامتهم. ويعمل فريقنا في القدس على مدار الساعة لدعم الضحايا وأسرهم وسيواصل مراقبة الوضع عن كثب".







يشار إلى أن فلسطينياً نفذ فجر أمس الأحد، عملية إطلاق نار في مدينة القدس، أسفرت عن إصابة ثمانية أشخاص، عدد منهم بجراح خطيرة، قبل أن يسلم منفذ العملية أمير صيداوي نفسه لشرطة الاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن