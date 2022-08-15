"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في موريتانيا ومصر
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن توفر عدد من المنح الدراسية في موريتانيا، وذلك للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام 2023-2022.
كما أعلنت الوزارة عن توفر عدد من المنح الدراسية في جمهورية مصر العربية؛ للحصول على درجات البكالوريوس والدراسات العليا (ماجستير، ودكتوراة) في مختلف التخصصات.
ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني www.mohe.pna.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.
التعليقات