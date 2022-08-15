شؤون فلسطينية

الشيخ: جريمة إعدام محمد الشحام تستحق تحقيقاً دولياً بشكل عاجل

الشيخ: جريمة إعدام محمد الشحام تستحق تحقيقاً دولياً بشكل عاجل
حسين الشيخ - أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
عقّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، على جريمة إعدام المواطن محمد الشحام، فجر اليوم، في كفر عقب شرقي القدس.

وقال الشيخ، إن "جريمة إعدام المواطن محمد الشحام تستحق تحقيقاً دولياً وبشكل عاجل".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، باستشهاد الشاب محمد الشحام عقب إطلاق النار عليه وإصابته بجروح خطيرة بالرصاص الحي في الرأس، بعد اقتحام قوات الاحتلال، منزله في بلدة كفر عقب، شمال غرب القدس.

وزعمت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، أنه "من خلال نشاط ليلي لقوات من وحدة المستعربين التابعة لحرس الحدود في كفر عقب شرق القدس، حاول فلسطيني طعن مجند، وعلى الفور تم إطلاق النار عليه حتى الموت".

كما وأفادت مصادر محلية، بأن قوة إسرائيلية خاصة، داهمت منزله في ساعة متأخرة من الليلة، وأطلقت النار صوب نجله محمد من مسافة الصفر، وأصابته في رأسه وتركته ينزف على الأرض لأكثر من أربعين دقيقة، قبل أن تعتقله.

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