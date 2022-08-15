طالت 18 مواطناً.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة، طالت عشرات المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.





رام الله - دنيا الوطنووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 10 مواطنين من بلدتي دير أبو مشعل وبيرزيت، شمال غرب رام الله.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في دير أبو مشعل واعتقلت كلاً من: أحمد الحج، وفؤاد أبو سمرة، وحسن مطر، وقصي عيسى ربيع، وعبدو طبخ، وأمين حمدان، ومجاهد الشحم، وسيف راسم، وعمر يوسف زهران.وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يوسف هوشة من بلدة بيرزيت شمال رام الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته وعبثت بمحتوياته.كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطناً من بلدة عصيرة الشمالية، شمال نابلس.وأفادت مصار أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه، واعتقلت يزن عدنان خباص (23 عاما).وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سبعة مواطنين.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فجار، واعتقلت خمسة مواطنين، هم: وجدي كمال ثوابته (31 عاما)، ومحمد محمود طقاطقة (20 عاما)، وأحمد رائد طقاطقة (18 عاما)، وأحمد نبيل ثوابته (17 عاما)، وسيف الدين أيمن حيان (16 عاما)، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.وأضافت أن قوات الاحتلال ترافقها وحدات خاصة، اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واعتقلت الشابين محمد شادي مكاوي، وإسلام سباتين.وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات على شارع القدس الخليل، دون أن يبلغ عن إصابات.