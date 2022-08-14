دولي

شاهد.. فرار مجموعة من المستوطنين هاربين بعد اشتباههم بحدوث هجوم مسلح بالقدس

شاهد.. فرار مجموعة من المستوطنين هاربين بعد اشتباههم بحدوث هجوم مسلح بالقدس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية فيديو لمجموعة من المستوطنين وهم يهربون من داخل المحطة المركزية في القدس بعد اشتباههم بوقوع هجوم مسلح.

وذكر موقع (كول هدشوت) أن عدد من المستوطنين شعروا بالذعر وفروا هاربين لاشتباههم بوقوع هجوم مسلح، ليتضح فيما بعد أنه شجار.

وكانت (القناة 12) الإسرائيلية، كشفت عن تفاصيل عملية إطلاق النار التي طالت حافلة للمستوطنين في مدينة القدس وأوقعت عشرة مصابين منهم اثنين في حالة خطيرة وخمسة في حالة متوسطة وخفيفة بالعملية.

وأوضحت القناة نقلاً عن مصادر عسكرية أن منفذ عملية إطلاق النار في القدس استهدف ثلاث وجهات خلال العملية التي قام بها في شارع معاليه هشالوم بالقدس.


 


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