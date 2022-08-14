حماس: قصف الاحتلال الهمجي لسوريا يجب أن يواجه بموقف موحد

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق بإسم حركة حماس حازم قاسم: إن "الاحتلال الصهيوني الإرهابي يوسع من عدوانه على شعبنا وأمتنا".وأضاف قاسم في تصريح صحفي إنه " وبعد الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وتعمد قتله للمدنيين، وعمليات الاغتيال في الضفة الغربية، والاقتحامات للمسجد الاقصى، يرتكب اليوم عدوان جديد عبر القصف الهمجي لأراضي سوريا".وأكد على أن هذا "الارهاب الصهيوني" المتواصل والممتد في كل المنطقة، يجب أن يواجه بموقف موحد من كل قوى الأمة في المنطقة، لمنعه من مواصلة عربدته، ووضع حد لعدوانه على أمتنا، بحسب تعبيره.ونقلت وسائل إعلام سورية بأن الغارة الإسرائيلية على ميناء طرطوس أدت إلى مقتل ثلاثة جنود، فيما أكدت وكالة الأنباء السورية تصدي الدفاعات الجوية للغارات.