هنية يعزي السيسي ومصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين





وقال هنية في برقية التعزية: "تلقينا في حركة حماس وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ببالغ الحزن ومشاعر التضامن والمواساة، نبأ الحادث الأليم إثر اندلاع الحريق وما خلفه من ضحايا ووفيات وخسائر مادية".



وأضاف "نتقدّم بالتعزية والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى الشعب المصري الشقيق، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانبهم والتضامن معهم في مصابهم".



وأعرب عن أمنياته بأن يسلم الله مصر وأهلها من كل سوء، وأن يلهم أسر الضحايا حسن العزاء، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجّل بالشفاء للجرحى والمصابين.







رام الله - دنيا الوطنبعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة.