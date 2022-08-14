شؤون فلسطينية

هنية يعزي السيسي ومصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

هنية يعزي السيسي ومصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين
هنية
رام الله - دنيا الوطن
بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالجيزة.

وقال هنية في برقية التعزية: "تلقينا في حركة حماس وعموم أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ببالغ الحزن ومشاعر التضامن والمواساة، نبأ الحادث الأليم إثر اندلاع الحريق وما خلفه من ضحايا ووفيات وخسائر مادية".

وأضاف "نتقدّم بالتعزية والمواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى الشعب المصري الشقيق، مؤكدا وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانبهم والتضامن معهم في مصابهم".

وأعرب عن أمنياته بأن يسلم الله مصر وأهلها من كل سوء، وأن يلهم أسر الضحايا حسن العزاء، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يعجّل بالشفاء للجرحى والمصابين.


أخبار ذات صلة

الديمقراطية تعزي مصر عقب حادث كنيسة أبو سيفين

الديمقراطية تعزي مصر عقب حادث كنيسة أبو سيفين

الاحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس أمير الصيداوي

الاحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس أمير الصيداوي

الجبهة الشعبيّة تُعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الجبهة الشعبيّة تُعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

رضوان: عملية القدس تؤكد هشاشة الأمن الإسرائيلي وقدرة المقاومة

رضوان: عملية القدس تؤكد هشاشة الأمن الإسرائيلي وقدرة المقاومة

ثلاثة وثلاثون عملية إطلاق نار منذ بداية الشهر تسع منها خلال يوم

ثلاثة وثلاثون عملية إطلاق نار منذ بداية الشهر تسع منها خلال يوم

حماس تعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

حماس تعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

حماس تنفي أنباء تواصلها مع الرياض بشأن بعض القضايا

حماس تنفي أنباء تواصلها مع الرياض بشأن بعض القضايا

الرئيس عباس يُعزّي بضحايا حريق كنيسة إمبابة

الرئيس عباس يُعزّي بضحايا حريق كنيسة إمبابة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الديمقراطية تعزي مصر عقب حادث كنيسة أبو سيفين

الديمقراطية تعزي مصر عقب حادث كنيسة أبو سيفين

الجبهة الشعبيّة تُعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الجبهة الشعبيّة تُعزي مصر بضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

ثلاثة وثلاثون عملية إطلاق نار منذ بداية الشهر تسع منها خلال يوم

ثلاثة وثلاثون عملية إطلاق نار منذ بداية الشهر تسع منها خلال يوم

مجدلاني يعزي بضحايا كنيسة &#34;إمبابة&#34;

مجدلاني يعزي بضحايا كنيسة "إمبابة"

صورة.. اصطياد سمكة غريبة من البحر بالقطاع

صورة.. اصطياد سمكة غريبة من البحر بالقطاع

مدير البنك الدولي: نعمل مع الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد

مدير البنك الدولي: نعمل مع الحكومة الفلسطينية لتحقيق أهداف تنموية طويلة الأمد

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (193) من الجريدة الرسمية &#34;الوقائع الفلسطينية&#34;

ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (193) من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية"

ناصر الدين: عملية القدس تؤكد مواصلة شعبنا للمقاومة حتى دحرالاحتلال

ناصر الدين: عملية القدس تؤكد مواصلة شعبنا للمقاومة حتى دحرالاحتلال

منوعات

بعد هذه الصور.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

بعد هذه الصور.. ما حقيقة عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

شاهد: رد غير متوقع من سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان بعد الخلاف الأخير

شاهد: رد غير متوقع من سميرة عبد العزيز لمحمد رمضان بعد الخلاف الأخير

شاهد: لحظات مؤثرة من وداع ليا لوالدتها اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني

شاهد: لحظات مؤثرة من وداع ليا لوالدتها اليوتيوبر الشهيرة لينا الهاني

شاهد: شبيه محمد رمضان نسخة طبق الأصل عنه يلفت الأنظار

شاهد: شبيه محمد رمضان نسخة طبق الأصل عنه يلفت الأنظار

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

هل قام هاني شاكر بمنع كاظم الساهر من أداء حفلاته بمصر؟

شاهد: طليقة فائق حسن باكية تكشف عن اقتحام أصالة وزوجها لمنزلها

شاهد: طليقة فائق حسن باكية تكشف عن اقتحام أصالة وزوجها لمنزلها

شاهد: بثينة الرئيسي تكشف عن تمثيل مشهد كاد أن ينهي حياتها

شاهد: بثينة الرئيسي تكشف عن تمثيل مشهد كاد أن ينهي حياتها

بعد فترة من الهدوء.. طليق موديل روز يهاجمها على العلن من جديد

بعد فترة من الهدوء.. طليق موديل روز يهاجمها على العلن من جديد

الموت يفجع محمود حميدة بأعز ما يملك

الموت يفجع محمود حميدة بأعز ما يملك

هجوم كبير على فيفي عبده بعد ظهورها بثوب الصلاة على البحر

هجوم كبير على فيفي عبده بعد ظهورها بثوب الصلاة على البحر

عربي

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان

مجلس القضاء العراقي: لا نملك صلاحية حل البرلمان