الاحتلال يمدد اعتقال منفذ عملية القدس أمير الصيداوي

رام الله - دنيا الوطنمددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، اعتقال منفذ عملية القدس التي وقعت فجر اليوم، وأدت لإصابة عدد من المستوطنين.وأوضحت القناة الـ 12 الإسرائيلية، أن الاحتلال مدد اعتقال المقدسي أمير الصيداوي الذي نفذ عملية إطلاق النار الليلة الماضية في مدينة القدس 9 أيام.وأعلن فجر اليوم عن إصابة ثمانية مستوطنين في عملية إطلاق نار استهدفت حافلة بالقرب من حائط البراق في مدينة القدس.وقالت نجمة داود الحمراء، إن 3 من المصابين بحال حرجة، ورابع بحال الخطر، الخطر، و4 وصفت جروحهم ما بين متوسطة وطفيفة.